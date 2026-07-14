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Россиян научили правильному поведению при встрече с осой

Россиян научили правильному поведению при встрече с осой

Если в квартиру залетела оса, нужно сохранять спокойствие и не провоцировать атаку. О том, как правильно вести себя при встрече с насекомым, россиянам рассказал врач-терапевт Антон Миронов в беседе с РИАМО.

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