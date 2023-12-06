Saxo Bank: саудовцы могут купить Лигу чемпионов

Саудовская Аравия может приобрести Лигу чемпионов летом 2024 года, сообщает Saxo Bank. По информации источника, сделка может быть осуществлена при условии, если цена на нефть к этому периоду времени достигнет $150 за баррель.
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