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Fox News: Трамп подал в суд на CBS после выхода обрезанного интервью Харрис

Fox News: Трамп подал в суд на CBS после выхода обрезанного интервью Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подал иск в суд против телеканала CBS на 10 миллиардов долларов за вмешательство в выборы и отказ публиковать необрезанную версию интервью с его конкуренткой от демократов Камалой Харрис.

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