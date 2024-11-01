Fox News: Трамп подал в суд на CBS после выхода обрезанного интервью Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подал иск в суд против телеканала CBS на 10 миллиардов долларов за вмешательство в выборы и отказ публиковать необрезанную версию интервью с его конкуренткой от демократов Камалой Харрис.
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