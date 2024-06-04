Еще 10 добровольцев из Братска разного возраста и профессий вступят в ряды защитников

Сегодня в Братске ещё 10 добровольцев отправились на военную службу по контракту. В администрации города была проведена торжественная церемония, где мужчин напутствовали заместитель мэра Сергей Тимофеев и священник Братской епархии иерей Дмитрий Ратушнюк.