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Более 20 машин столкнулись в массовых ДТП под Саратовом, пострадали семь человек

Более 20 машин столкнулись в массовых ДТП под Саратовом, пострадали семь человек

Гагаринский район Саратовской области стал местом, где произошло сразу несколько массовых аварий. Такую информацию привёл начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

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