Компания Starlink получила лицензию для проведения длительных испытаний прямой связи со смартфонов через спутник в СШАПо мере развития технологий спутниковой связи она становится доступна и рядовым пользователям сотовых сетей.
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