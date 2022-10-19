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ПФЛК представила символическую сборную 22-го тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную 22-го тура КПЛ. Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat.

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