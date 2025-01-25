ФСБ обнаружили схрон с иностранными трофеями ВСУ под Авдеевкой

Сотрудники ФСБ обнаружили схрон с иностранным вооружением на бывших позициях ВСУ под Авдеевкой. Вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства, обнаружили сотрудники ФСБ на бывших позициях ВСУ под Авдеевкой.