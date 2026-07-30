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Контрафронт

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Иран: по меньшей мере два человека получили ранения и несколько других оказались под завалами на...

Иран: по меньшей мере два человека получили ранения и несколько других оказались под завалами на острове Кешм в провинции Хормозган в результате авиаударов сил США; Сообщалось о взрывах в Кешме, Бандар-Аббасе, Ахвазе, Шадгане, Арванд-Канаре, Абадане, Кише и Бушере и его окрестностях.

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