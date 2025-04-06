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Гусев: Несколько БПЛА сбиты у границы Воронежской области, есть пострадавший

Гусев: Несколько БПЛА сбиты у границы Воронежской области, есть пострадавший ЗРПК «Панцирь-С1». Обложка © VK / Минобороны РФ В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников у границы Воронежской области.

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