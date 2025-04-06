Гусев: Несколько БПЛА сбиты у границы Воронежской области, есть пострадавший ЗРПК «Панцирь-С1». Обложка © VK / Минобороны РФ В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников у границы Воронежской области.