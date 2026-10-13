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Царьград

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Федорищев представил нового главу Росреестра Самарской области

Федорищев представил нового главу Росреестра Самарской области

На оперативном совещании 13 октября Вячеслав Федорищев представил Александра Передерия, ранее занимавшего руководящие посты в управлении Росреестра по Краснодарскому краю, в качестве нового руководителя самарского управления ведомства.

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