Политика как он...
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Политика как она есть

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В США указали на подвох в теплых словах Трампа о Путине

В США указали на подвох в теплых словах Трампа о Путине

Избранный президент США Дональд Трамп хорошо отзывается о российском лидере Владимире Путине ради того, чтобы заключить с ним сделку.

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Комментарии
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Иван Ураганов
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12 час.
Александр Бабин
Ага-а Путин такой наивный что верит всем дифирамбам
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9 час.
Николай Денисов
До сего момента верил! Он уже говорил , что с минскими соглашениями нас обманули! Надеюсь что он усвоил урок и больше не поведется на льстивые речи!
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3 час.

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