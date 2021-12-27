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“Идите вы со своими озабоченностями”: Путин резко высказался о НАТО (ВИДЕО)

“Идите вы со своими озабоченностями”: Путин резко высказался о НАТО (ВИДЕО)

Российский президент Владимир Путин высказался по поводу действий России относительно НАТО. По его словам, поведение Москвы в адрес западного блока будет зависеть не от переговоров по гарантиям, а согласно требованиям безопасности в будущем.

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