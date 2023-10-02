«Леруа Мерлен» стала крупнейшей иностранной компанией в РФ по версии Forbes

Французская розничная сеть товаров для дома «Леруа Мерлен» заняла первое место в рейтинге, год назад она находилась на втором месте, следует из составленного Forbes ежегодного списка 50 крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2022 года.
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