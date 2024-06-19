Жителям Тверской области напомнили, как защитить себя от укуса осы

В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области напомнили о профилактике укусов ос. Их яд может вызвать аллергические реакции различной степени тяжести, а иногда и анафилактический шок, что опасно для жизни.
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