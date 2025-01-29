МЧС сообщило о новых выбросах нефтепродуктов на побережье Черного моря

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Новые единичные незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружены после крушения танкеров с мазутом на берегу Черного моря от мыса Панагия в Темрюкском районе до центрального пляжа Анапы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.