МЧС сообщило о новых выбросах нефтепродуктов на побережье Черного моря

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Новые единичные незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружены после крушения танкеров с мазутом на берегу Черного моря от мыса Панагия в Темрюкском районе до центрального пляжа Анапы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии