"Война выберет себе генералов"

В свое время подвиги Суворова произвели сенсацию во всем мире, когда генералиссимус с небольшими силами выполнял, казалось бы, невыполнимые задачи, останавливая целые армии противника и штурмуя непобедимые крепости.
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