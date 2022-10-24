Военком Киева заявил о потребности в доукомплектовании украинских войск

Украинские войска нуждаются в доукомплектовании, поэтому повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте, заявил в интервью телеканалу "ТСН" начальник центра комплектования и соцподдержки в Киеве Юрий Максимов.
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