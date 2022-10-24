Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратник Ратник
    Конь Юлий из цикла известных мультиков, говорил на подобное предложение: "Не смешите мои подковы". Вы что, предлагает...Наш генерал сдалс...
  • Андрей
    Никто ведь ее не держит в России насильно...видимо понимает, что никому в Куеве она неинтересна, да и финансовая торо...Клару Новикову см...
  • Иван Иваныч
    Ага, опять старикашке Байдену не хорошую шпаргалку приготовили. Очевидно, помощники виноваты, не его не дееспособность.Politico: Семья Б...

Военком Киева заявил о потребности в доукомплектовании украинских войск

Военком Киева заявил о потребности в доукомплектовании украинских войск

Украинские войска нуждаются в доукомплектовании, поэтому повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам в любом месте, заявил в интервью телеканалу "ТСН" начальник центра комплектования и соцподдержки в Киеве Юрий Максимов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх