Пустая бутылка в СССР не была мусором. Это была мелкая монета, которую нельзя было выбросить, не ощутив укола совести, и которую подбирали на пляжах, в парках и под трибунами стадионов люди вполне приличного вида.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пусть мир спасае...
- Пусть мир спасае...
- ВС Правда
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым