Военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Север» доставили жителям приграничных районов Курской области, которые оказались под обстрелами со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), гуманитарную помощь.
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