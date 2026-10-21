«Пешеход всегда прав… пока жив» ‼️‼️‼️ Многие пешеходы почему-то думают, что, если есть зебра, значит, можно сразу идти.
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