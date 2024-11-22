Орбан призвал страны Запада отнестись серьёзно к запуску «Орешника»

Западу надо отнестись серьёзно к словам Владимира Путина о баллистическом комплексе «Орешник». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире одной из радиостанций, отметив, что изменения в ядерной доктрине России не уловка.
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