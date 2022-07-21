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В разведке США обеспокоены тем, что Путин «слишком здоров»

В разведке США обеспокоены тем, что Путин «слишком здоров»

Соединенные Штаты постоянно обвиняют Россию в проведении некоей «гибридной» войны против Запада. Даже термин соответствующий придумали и ввели в международный политический оборот.

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