В разведке США обеспокоены тем, что Путин «слишком здоров»

Соединенные Штаты постоянно обвиняют Россию в проведении некоей «гибридной» войны против Запада. Даже термин соответствующий придумали и ввели в международный политический оборот.
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