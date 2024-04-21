БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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НОВОСТИ СВО: ИНИЦИАТИВА ПОЛНОСТЬЮ ЗА ВС РОССИИ

НОВОСТИ СВО: ИНИЦИАТИВА ПОЛНОСТЬЮ ЗА ВС РОССИИ

Роман КАТЕРИНЧУК Инициатива на линии боевого соприкосновения за Армией России. Факт очевидный. Это следует из сводных данных объективного контроля, которые ежедневно получают и анализируют в Генеральном штабе.

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