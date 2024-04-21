НОВОСТИ СВО: ИНИЦИАТИВА ПОЛНОСТЬЮ ЗА ВС РОССИИ

Роман КАТЕРИНЧУК Инициатива на линии боевого соприкосновения за Армией России. Факт очевидный. Это следует из сводных данных объективного контроля, которые ежедневно получают и анализируют в Генеральном штабе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии