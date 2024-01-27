Руководство и ветераны УТ МВД России по СЗФО приняли участие в торжественно-траурной церемонии, посвященной 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда

В этом году Санкт-Петербург отмечает знаковую дату — 80-летие полного снятия блокады Ленинграда. В этот день руководство УТ МВД России по СЗФО и линейных подразделений, а также ветераны органов внутренних дел приняли участие в церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище.