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Девушка сделала тату арабской вязью, а потом случайно узнала правильный перевод: видео

Девушка сделала тату арабской вязью, а потом случайно узнала правильный перевод: видео

Решение сделать татуировку на иностранном языке Алексис Моррис запомнит надолго. Студентка хотела получить определенную надпись, но позднее случайно узнала настоящий перевод фразы и настолько впечатлилась, что записала о ситуации видео.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, кругом одни идиоты.
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16 час.
М
ММ
Фотка из Инета. У мужика на фоне картинок и надписей на английском вполне русское слово ПОНОС!
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11 час.
Евгений Стрекнев
где увидел понос? там просто написано...быки. А &quot;bull shit&quot; просто дерьмо.
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10 час.

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