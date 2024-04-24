Девушка сделала тату арабской вязью, а потом случайно узнала правильный перевод: видео

Решение сделать татуировку на иностранном языке Алексис Моррис запомнит надолго. Студентка хотела получить определенную надпись, но позднее случайно узнала настоящий перевод фразы и настолько впечатлилась, что записала о ситуации видео.
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