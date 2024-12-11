Гороскоп на 12 декабря 2024 года советует представителям всех знаков зодиака не откладывать важные дела Анастасия МеркуловаГороскоп на 12 декабря 2024 года советует всем знакам зодиака не откладывать на потом важные задачи.
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