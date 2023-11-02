Ракова: московские ученые создали модель печени человека для обучения врачей

Московским ученым удалось создать фантом печени человека, чтобы на ней тренировались врачи. В Центре диагностики и телемедицины разработали уже семь моделей внутренних органов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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