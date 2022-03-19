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UFC Fight Night 204: Волков против Аспиналла, Аллен против Хукера и другие бои

В Лондоне (Великобритания) на арене O2 19 марта состоится турнир UFC Fight Night 204. В главном событии вечера нас ждет поединок в тяжелом дивизионе между Александром Волковым и Томом Аспиналлом.

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