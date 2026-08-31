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Мировое обозрение

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Умер бывший премьер-министр Франции Эдуар Балладюр

Умер бывший премьер-министр Франции Эдуар Балладюр

Франция потеряла одного из последних крупных государственных деятелей голлистской эпохи. Бывший премьер-министр Эдуар Балладюр скончался в возрасте 97 лет.

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