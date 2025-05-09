📷❗️Появилась информация о редком "противоракетном спарринге" между ЗРК С-400 ВВС Индии и итайским ЗРК HQ-9P ВВС Пакистана в воздушном пространстве последнего.
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📷❗️Появилась информация о редком "противоракетном спарринге" между ЗРК С-400 ВВС Индии и итайским ЗРК HQ-9P ВВС Пакистана в воздушном пространстве последнего.