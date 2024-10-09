Путин назвал крупные предприятия, открывшихся в России за последние годы

Сотни новых заводов, фабрик и других производственных объектов открыты в России за последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин 9 октября в ходе церемонии запуска в регионах новых промышленных объектов.
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