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Китай

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Китай осуждает продажу американского оружия Тайваню -- Минобороны КНР

Пекин, 23 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в понедельник осудил продажу оружия США региону Тайвань, вновь заявив о том, что тайваньский вопрос является первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя переступать.

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