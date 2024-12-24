Китай осуждает продажу американского оружия Тайваню -- Минобороны КНР

Пекин, 23 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в понедельник осудил продажу оружия США региону Тайвань, вновь заявив о том, что тайваньский вопрос является первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя переступать.