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Журнал «Профиль»

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В Ленинградской области рассчитывают на улучшение ситуации с топливом к началу октября

В Ленинградской области рассчитывают на улучшение ситуации с топливом к началу октября

К началу следующего месяца в регионе ждут дополнительных поставок топлива, выстраивания новых логистических цепочек, возобновления работы НПЗ после ремонта.

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