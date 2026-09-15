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Аргументы недели

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«Просто гуляли»: вологодские подростки объяснили спонтанный налёт на супермаркет

«Просто гуляли»: вологодские подростки объяснили спонтанный налёт на супермаркет

Подростки устроили налёт на супермаркет в Вологде — вынесли шоколадки, йогурты и фрукты. 12 сентября компания детей и подростков от 9 до 16 лет ворвалась в магазин на улице Петина, набрала продуктов и бросилась к выходу.

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