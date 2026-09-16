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Ватикан сообщил о первом в своей истории выдвижении фильма на «Оскар»

Ватикан сообщил о первом в своей истории выдвижении фильма на «Оскар»

Фильм из Ватикана впервые в истории будет претендовать на "Оскар", сообщает Variety.Ватикан впервые в истории выдвинет фильм на соискание кинопремии «Оскар».

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