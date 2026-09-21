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Звезда «Кухни» Екатерина Кузнецова живёт в Барселоне, а деньги получает от российских сериалов

Звезда «Кухни» Екатерина Кузнецова живёт в Барселоне, а деньги получает от российских сериалов

Екатерина Кузнецова — та самая Саша Бубнова из «Кухни». Дерзкую официантку помнят миллионы, а саму актрису в российских проектах не видно уже несколько лет.

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