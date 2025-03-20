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МИД России заявил, что Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие. Кто сможет контролировать действия Украины?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложенное президентом США Дональдом Трампом перемирие уже нарушено Киевом, и как Соединенные Штаты будут дальше управляться с Украиной, большой вопрос.

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