Журнал «Профиль»

13 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Петина
    заявить - не значит выполнять? Надо принуждать.Зеленский заявил ...
  • Светлана Снегина
    как бы в его отсутствие Елбасы в атаку не пошёлПрезидент Казахст...
  • Ed
    Если идешь в поликлинику, то должен уметь поставить диагноз и представлять как заболевание лечится, если отдаешь пото...СМИ: россиянам ре...

Названы условия исключения талибов из списка террористических организаций

Названы условия исключения талибов из списка террористических организаций

Россия готова помочь движению «Талибан» (признано террористическим и запрещенным в России) добиться его исключения из террористического списка ООН при условии создания инклюзивного правительства и обеспечения основных прав человека в Афганистане.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх