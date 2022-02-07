Названы условия исключения талибов из списка террористических организаций

Россия готова помочь движению «Талибан» (признано террористическим и запрещенным в России) добиться его исключения из террористического списка ООН при условии создания инклюзивного правительства и обеспечения основных прав человека в Афганистане.
Россия готова помочь движению «Талибан» (признано террористическим и запрещенным в России) добиться его исключения из террористического списка ООН при условии создания инклюзивного правительства и обеспечения основных прав человека в Афганистане.
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