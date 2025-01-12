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Нижегородская правда

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Нижегородских подростков, бросивших торт в лицо учителю, поставили на учет

Нижегородских подростков, бросивших торт в лицо учителю, поставили на учет

В Нижегородской области наказали школьниц, которые бросили торт в лицо учителю. Напомним, инцидент вызвал широкий общественный резонанс: в конце года в социальных сетях разлетелся ролик, на котором видно, как школьницы в честь дня рождения педагога бросили ей торт в лицо.

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