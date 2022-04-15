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Денис Ноздрачев: «Считать проектный консалтинг избыточным — заблуждение, которое может загубить идею даже с хорошим потенциалом»

Денис Ноздрачев: «Считать проектный консалтинг избыточным — заблуждение, которое может загубить идею даже с хорошим потенциалом»

Какие задачи в целом ставит перед собой «ИнфраВЭБ», какие инфраструктурные проекты могут попасть в зону его внимания и могут ли рассчитывать на его помощь представители не только крупного, но и малого и среднего бизнеса?На днях компания «ИнфраВЭБ» заключила соглашение об участии в реализации интегрированного инфраструктурного мегапроекта «Создание национального горнопромышленного кластера со строительством глубоководного морского порта Индига и железнодорожной магистрали Сосногорск — Индига в Арктической зоне Российской Федерации».

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