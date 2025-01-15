Русские туристы выбирают Азию: рост до 33%, Таиланд - лидер направлений

Интерес русских к путешествиям в Азию значительно вырос: Таиланд, Китай и Вьетнам становятся лидерами.
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