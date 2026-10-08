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Мотсепе заявил, что все 54 члена Африканской конфедерации футбола поддерживают Инфантино

Мотсепе заявил, что все 54 члена Африканской конфедерации футбола поддерживают Инфантино

Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Мотсепе сообщил о полной поддержке всеми членами организации президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

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