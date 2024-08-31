Российские писатели в школе больше всего любили Пушкина, Булгакова и Лермонтова

Литературная платформа "Литнет" опросила современных российских авторов со всей России, чтобы узнать, каких писателей они больше всего любили читать в школьные годы, возвращаются ли они к ним во взрослом возрасте и какое влияние оказали на них уроки литературы.
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