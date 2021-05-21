Зарубежная пресса

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Почему Байден "помиловал" СП-2

Почему Байден "помиловал" СП-2

Stine Jacobson/REUTERS "Президент США взвесил все за и против. В конце концов, что больше навредит интересам США: трубопровод или стресс в отношениях с надежным союзником? Вывод, вероятно, был очевиден", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

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