Почему Байден "помиловал" СП-2

Stine Jacobson/REUTERS "Президент США взвесил все за и против. В конце концов, что больше навредит интересам США: трубопровод или стресс в отношениях с надежным союзником? Вывод, вероятно, был очевиден", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Stine Jacobson/REUTERS "Президент США взвесил все за и против. В конце концов, что больше навредит интересам США: трубопровод или стресс в отношениях с надежным союзником? Вывод, вероятно, был очевиден", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
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