Духовный ориентир для чемпионов: в Тверской области прошла беседа о вере с боксерами сборной России

Сила духа и мастерство: юношеская сборная России по боксу встретилась со священником в Осташкове. В городе Осташкове, где в эти дни проходят учебно-тренировочные сборы юношеской сборной России по боксу, состоялась важная встреча, объединившая спорт и духовное просвещение.