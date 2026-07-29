Духовный ориентир для чемпионов: в Тверской области прошла беседа о вере с боксерами сборной России

Сила духа и мастерство: юношеская сборная России по боксу встретилась со священником в Осташкове. В городе Осташкове, где в эти дни проходят учебно-тренировочные сборы юношеской сборной России по боксу, состоялась важная встреча, объединившая спорт и духовное просвещение.
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