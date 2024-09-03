Рязанский перинатальный центр рассказал об августовских рекордах рождений

В августе родились 438 малышей, девочек среди них больше, соотношение получилось 241 на 197. В то же время август стал самым рекордным по рождению детей месяцем — и за текущий 2024 год, и за весь 2023 год.
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