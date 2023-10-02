Скандал с ветераном СС: фонды и политики в Канаде на грани разрушения Елена ВайленкоСкандал, вызванный участием 98-летнего ветерана СС Ярослава Гунько в мероприятии в Канаде, отправил в политическую отставку нескольких высокопоставленных политиков и вызвал серьезные изменения в финансовых потоках некоторых фондов.