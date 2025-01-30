Джейден Макдэниэлс ткнул пальцем в голову Девину Букеру и был удален в концовке матча с «Финиксом»

За двадцать секунд до конца встречи форвард «Миннесоты» вступил в перебранку с защитником «Финикса» Девином Букером и ткнул пальцем ему в голову, за что был удален.
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