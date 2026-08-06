aif.ru: друг Усольцевых рассказал о полученном якобы от них аудиосообщении

Пропавшие почти год назад в красноярской тайге супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь могут быть живы — на это указывают голосовое сообщение их другу и новые данные об автомобилях главы семейства, пишет aif.
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